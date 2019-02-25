Son Dakika Haberleri: Sürücü ve Hamile Olan Eşi Hayatlarının Şokunu Yaşadı

Sürücü ve Hamile Olan Eşi Hayatlarının Şokunu Yaşadı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde alt yapı çalışmaları sebebiyle kazılan yola düşen otomobildeki sürücü ve hamile eşi büyük korku yaşadı.

Sürücü ve Hamile Olan Eşi Hayatlarının Şokunu Yaşadı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl İlçesinde alt yapı çalışmaları sebebiyle kazılan yola düşen otomobildeki sürücü ve hamile eşi büyük korku yaşadı. Çukura saplanan araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Musa Selman Kunduracı idaresindeki 26 SD 811 plakalı otomobil Yeni Mahalle Sahra sokak üzerinde alt yapı çalışmaları için açılan ve daha sonra yetkililer tarafından toprakla kapatılan çukura saplandı.

Bir anda arabanın ön lastiği çukura gömüldü. Sürücü ile hamile olan eşi korku yaşadı. Olayı gören mahalle sakinleri genç çiftin yardımına koştu. Ancak tüm çalışmalara rağmen araç düştüğü çukurdan çıkartılamadı.

Bunun üzerine olay yerine gelen kepçe yardımıyla araç çukurdan kurtarıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri durumu İnegöl Belediyesi'ne haber verdi. Zabıta ekipleri yoldaki çukurun etrafını duba ve şeritle çekerek yolu trafiğe kapattı

Araçta maddi hasar meydana gelirken trafik ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Daha sonra Kunduracı çifti kendilerine yardım eden ekip ve vatandaşlara teşekkür edip olay yerinden ayrıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

Araç, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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