Sürücü ve kurye arasında tartışma çıktı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Dün akşam saat 22.30 sıralarında İdealistkent Caddesi üzerinde bulunun alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, edinilen biliye göre ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ve motosikletli kuryeler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çıkan tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, lüks aracını çevrede bulunanların üzerine sürdükten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişinin bacağının kırıldığı öğrenildi. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.