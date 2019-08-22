Son Dakika Haberleri: Sürücü ve yayalar polisin takibinde
Son Dakika Güncel Haber

Sürücü ve yayalar polisin takibinde

1 saat önce

Adana'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde denetim gerçekleştirdi.

Sürücü ve yayalar polisin takibinde, System.String[]

Adana'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla kent genelinde denetim yaptı..

Baraj Caddesi'ndeki uygulama sırasında yayaların geçişine öncelik vermediği belirlenen otomobil sürücüsü Fatih Asım Elma durdurularak uyarıldı.

Aracından inen sürücüden empati kurmasını sağlamak için yaya geçidinden geçmesi istendi.

Yolun karşısına geçtiği sırada araç sürücülerinin durup yol verdiği Elma, polislerin ne düşündüğünü sorması üzerine, "Yaya geçidini kullananlara öncelik verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Yaya geçidinin olmadığı yerden yolun karşısına geçen Soner Taşkın da polislerce durdurularak yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmamanın oluşturabileceği tehlike anlatıldı.

Taşkın, polislere, havanın sıcak olması ve üşengeçlik nedeniyle yaya geçidini kullanmadığını belirterek, "Tehlikenin farkındayım. Bundan sonra yaya geçitlerini kullanmaya dikkat edeceğim" dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
Adana'da bir kişi, mobilet üzerindeki adam ile kahvehanedeki 2 kişiyi öldürdü Kayyum atamasına destek veren vatandaşın otomobilini yaktılar Gökhan Özoğuz, orman yangınları açıklamasında Vizontele örneği veren Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 14:43:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücü ve yayalar polisin takibinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]