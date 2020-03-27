Sürücü ve yolcuların koronavirüse karşı ateş ölçümü yapıldı - Son Dakika

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Sürücü ve yolcuların koronavirüse karşı ateş ölçümü yapıldı
6 saat önce
Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapıldı.
Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapıldı.
Batman Valiliğince koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte hayata geçirilen tedbirler titizlikle yürütülüyor.
Bu kapsamda kentin 5 ayrı noktasında polis ve jandarma ekiplerince araçlar durduruldu.
Araçlardaki sürücüler ve yolcuların ateşi İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık görevlilerince ölçüldü.
Çalışma kapsamında sürücülere ve yolculara koronavirüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili de bilgilendirme yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:16 Kaynak: AA
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