Sürücü virajı alamayınca tır yan yattı - Son Dakika

Kaza, öğlen saatlerinde Dilovası Çerkeşli Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö. (59) idaresindeki 41 VZ 164 plakalı profil demir yüklü tır, Çerkeşli yolu üzerinde virajı alamayarak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı tır sürücüsü ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Devrilen tır çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:25

Kaynak: İHA

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