Düğün konvoyunda drift kamerada (2)

Ordu 'nun Ünye ilçesinde düğün konvoyunda trafiği durdurarak drift yapan sürücünün kimliği belirlendi. Yapılan çalışma doğrultusunda Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri'ni (KGYS) inceleyen polis ekipleri, plakası sökük olan otomobilin Samsun 'un Çarşamba ilçesinde Yasin U.'ya ait olduğunu tespit etti. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ile çalışma yürüten Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği'ne getirdi. Sürücü Yasin U.'ya drift atmak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından 10 bin lira idari para cezası uygulanırken, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Çarşamba, Ordu, Güncel, Son Dakika

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