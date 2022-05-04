Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika
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Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar

04.05.2022 13:49

Gelen son dakika haberlerine göre Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar Şanlıurfa'da vatandaşlar devrilerek alev alan tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı.

Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da vatandaşlar devrilerek alev alan tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Sürücü vatandaşlar tarafından son anda kurtarılırken tır alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre olay önceki hafta gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerindeki Ceylanpınar Tarım İşletmeleri Müdürlüğü Beyazkule ile Aslanbaba mevkisi arasında yaşandı. Geyit A.'nın kullandığı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle alev alan tırın sürücüsü içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar ile TİGEM saha güvenlik görevlileri, sürücünün yardımına koştu. Bir yandan sürücüyü çıkartmak için yoğun çaba harcayan görevliler ile vatandaşlar, diğer yandan ise yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Emniyet kemerini açamayan görevliler ile vatandaşlar, bıçakla kesip sürücüyü son anda kurtarırken tır ise sürücü çıkarıldıktan kısa bir süre sonra alev topuna döndü.

Vücudunda yaralar ile yanıklar oluşan sürücü, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücü durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar
Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar

YORUMLAR
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Viranşehir, Şanlıurfa, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Yanan araçtaki sürücüyü çıkartmak için zamanla yarıştılar - Son Dakika


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