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Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım - Son Dakika

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

16.11.2021 15:55

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde içinde 5 çocuğun da bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 kadın yaralandı. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ayşe Sağdıç ise, "Bu canlar bana emanetti, suçlu benim. Bu canları nasıl tehlikeye attım?" diyerek gözyaşı döktü.

Saat 11.30 sıralarında Eğirdir- Konya kara yolunda meydana gelen kazada Antalya'dan Konya'ya tatil için giden Ayşe Sağdıç, kullandığı 07 GIM 22 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Takla atan otomobil, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı.

Otomobilde bulunan 5'i çocuk 8 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan 2 kadına ilk müdahaleyi çağırılan sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar da tedbir amacıyla aynı hastaneye götürüldü.

"BÖYLE KESKİN VİRAJ MI OLUR?"

Antalya'dan Konya'ya tatile gittiklerini belirten Ayşe Sağdıç, "Bu canlar bana emanetti, suçlu benim. Bu canları nasıl tehlikeye attım? Çocuklarımın yanına gidebilir miyim? Allah'ım yardım et" dedi.

"BENİM HİÇBİR ŞEYİM YOK"

Sağlık ekiplerinin müdahale talebini de reddeden Sağdıç, "Benim hiçbir şeyim yok. Daha önce de kaza yaptım ama böylesini görmedim. Böyle keskin viraj mı olur?" diye konuştu. Kaza sonrası telefonuyla yaşadıklarını yakınlarına anlatan Sağdıç, "Çok üzgünüm, çok özür dilerim. Çocuklara bakıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

İşte kaza yerinden kareler;

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Otomobil, Antalya, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım - Son Dakika
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