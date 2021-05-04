Sürücüler alkol testinden geçti - Son Dakika

Sürücüler alkol testinden geçti
04.05.2021 21:05
Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğine karşı alınan tedbirler kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere alkol uygulaması yapıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğine karşı alınan tedbirler kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülere alkol uygulaması yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın aldığı 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iftar sonrası araç sürücülerine izin belgesi ve alkol muayenesi denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimler kapsamında bir yandan sürücüler gidecekleri güzergahları ekiplere bildirirken, diğer yandan ise kimlik ve alkol muayenesi kontrolü uygulandı. - ORDU
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