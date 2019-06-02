Sürücüler araçlarından inip kavga etti
1 saat önce
Şanlıurfa'da iftar sonrası trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga etti.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:30 Kaynak: İHA
'da iftar sonrası trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga
etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü
ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Bir kişinin darp edilerek yaralandığı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
(İHA)
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