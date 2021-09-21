Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar - Son Dakika

Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar

Sakarya'da yapılan düğün eğlencesi trafikteki sürücüleri çileden çıkardı. Yolu kapatan düğün sahipleri damada şınav çektirip, havaya ateş açtı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde pes dedirten bir düğün eğlencesi yapıldı. Onlarca kişinin hayatını riske atan düğün sahipleri, trafiğe açık yolda havaya ateş açıp, damada şınav çektirdi. ARAÇLARIYLA YOLU KAPATTILAR Hendek ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, konvoydaki araçlarla yolu kapatan grup, damadı kalabalığın ortasına aldı. Yanlarında bulundurdukları silahları çıkartan şahıslar, ardı ardına havaya ateş açmaya başladı. KURŞUNLAR BİTENE KADAR ŞINAV ÇEKTİ Bu esnada ise damat silahlardaki kurşunlar bitene kadar şınav çekti. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

YORUMLAR (1) Kenan Kenan: Görmemiş cahiller ,silah atmak ne yolu kapatmak ne Avrupa da aynısı yapıldığında direk arabaları trafikten men ediyorlar,malesef türk ceza yasası bunlara zemin hazırlıyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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