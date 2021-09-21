Sakarya'nın Hendek ilçesinde pes dedirten bir düğün eğlencesi yapıldı. Onlarca kişinin hayatını riske atan düğün sahipleri, trafiğe açık yolda havaya ateş açıp, damada şınav çektirdi.
Hendek ilçesinde gerçekleşen bir düğünde, konvoydaki araçlarla yolu kapatan grup, damadı kalabalığın ortasına aldı. Yanlarında bulundurdukları silahları çıkartan şahıslar, ardı ardına havaya ateş açmaya başladı.
Bu esnada ise damat silahlardaki kurşunlar bitene kadar şınav çekti. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sürücüler çileden çıktı! Düğün eğlencesinde yol kapatıp, havaya ateş açtılar - Son Dakika