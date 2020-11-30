Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek - Son Dakika

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek

30.11.2020 18:39

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor.

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Kış lastiği taktırmayan ticari araç sürücülerine 776 lira para cezası uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp, 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araç sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

Lastik değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor

Çankırı'da araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, sanayi sitelerindeki lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. Sanayi esnafı, son 1 haftada yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücretinin ebada göre 60 ile 125 lira arasında değiştiği bildirildi. - ÇANKIRI

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek

Para Cezası, Türkiye, Çankırı, Aralık, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk SİHA'ları ABD gündeminde: Biden hükümeti için büyük bir dış politika sınavı ABD tarihinde bir ilk! Joe Biden'ın kabinesindeki isim Silivrili çıktı Son Dakika: Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli Perotti, 1 ay forma giyemeyecek Burak Yılmaz, 7 maç üst üste gole katkı yaparak kulüp rekoru kırdı Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti MAK Danışmanlık son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor Son Dakika! ABD'li Moderna'nın koronavirüs aşısı ciddi vakalarda %100 etki sağladı 6 yaşında burnuna soktuğu bozuk para 53 yıl sonra çıkarıldı
İlk kez babası olmadan Boca maçı izleyen Maradona'nın kızı, gözyaşlarına hakim olamadı İlk kez babası olmadan Boca maçı izleyen Maradona'nın kızı, gözyaşlarına hakim olamadı         
18:40
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
18:12
TCDD'nin itirazı üzerine Marmaray'da aktarma kaldırıldı TCDD'nin itirazı üzerine Marmaray'da aktarma kaldırıldı         
17:58
24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi         
17:10
Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler Kan donduran vahşet! Ünlü dizilerde çalışan set asistanını bıçakla öldürdüler, ormanda yakarak yok etmek istediler         
17:07
EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı EDHO dizisi ekibinden 3 kadına otel odasında dehşeti yaşatan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı         
16:04
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı         
15:37
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Yeni kısıtlamalar için karar günü! Kabine toplantısı başladı, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
15:15
Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu Bir korse markasının reklamını yapan Hanife Gürdal, verdiği pozla alay konusu oldu         
14:31
Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez Tartıştığı arkadaşını öldüren zanlı: Namus için öldürdüm, kimse kimseyi bilerek öldürmez         
14:25
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel saçlarını maviye boyattı         
14:20
Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu Sosyal medyadan tanıştığı kadını zor durumda kaldığı için evinde misafir etti! Soyulduğunu anlayınca savcılığa koştu         
12:33
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki         
12:04
Terzi babasının koleksiyonu Terzi babasının koleksiyonu "hazinesi" oldu: Elinde 1000'e yakın eski para var         
11:49
Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum         
11:43
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler         
11:29
Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 18:51:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor, uymayana 776 lira ceza kesilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei