Son Dakika Haberleri: Sürücüler Doludan Korunmak İçin Kaldırıma Park Etti

Sürücüler Doludan Korunmak İçin Kaldırıma Park Etti

38 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar araçlarını aniden bastıran doludan korumak için üzerlerini battaniyelerle örtüp kaldırımlara çekti.

Sürücüler Doludan Korunmak İçin Kaldırıma Park Etti, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar araçlarını aniden bastıran doludan korumak için üzerlerini battaniyelerle örtüp kaldırımlara çekti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli dolu nedeniyle caddeler göle dönerken sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini kilim ve battaniyelerle örtüp kaldırımlara park etmek zorunda kaldı.

Kısa süren yağış sonrası vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:46 Kaynak: İHA
Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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