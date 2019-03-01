Son Dakika Haberleri: Sürücüler İçin 'Dikkat Kedi Çıkabilir' Tabelası Astı

Sürücüler İçin 'Dikkat Kedi Çıkabilir' Tabelası Astı

37 dakika önce

ZONGULDAK'ta hayvansever Canan Yılmaz'ın (42), yaklaşık 20 kedisinden 8'i bir hafta içinde araçlarla ezildi.

Sürücüler İçin 'Dikkat Kedi Çıkabilir' Tabelası Astı, System.String[]
ZONGULDAK'ta hayvansever Canan Yılmaz'ın (42), yaklaşık 20 kedisinden 8'i bir hafta içinde araçlarla ezildi. Yılmaz, sürücülerin dikkatli olması için evinin önüne 'dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabela astı.

Çınartepe Mahallesi Baruthane Sokak'ta oturan Canan Yılmaz'ın evinde ve bahçesinde beslediği kedilerden 8'i iddiaya göre bir hafta içinde araçlarla ezildi. Yılmaz, sürücülerin daha dikkatli olması için evinin önüne  'Dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabela astı. 2 gündür asılı olan tabelayı gören sürücülerin yavaşladığını fark ettiğini belirten Canan Yılmaz, "Yaklaşık 20 kedim var. Evimin önünde bulunan bu yol maalesef sürücülerin çok hızlı gitmesinden dolayı birçok canın kaybına sebep oldu. Daha önce bir hız keser olabilir mi diye belediyeye talepte bulundum, ancak yol şartından dolayı bunun uygun olmayacağı söylendi. Belki sürücülerin yoldan geçerken burada yoğun bir şekilde kedi olup farkına varırlar diye düşünerekten böyle bir tabela yaptırmaya karar verdim. Nihayetinde güzel bir şey ortaya çıktı. İzliyorum tabelayı gören sürücüler yavaş gitmeye başladılar. Buda amacıma ulaştım anlamına geliyor. İnşallah bundan sonra da dikkat ederler" dedi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

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