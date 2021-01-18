Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı - Son Dakika

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle kayganlaşan ve buzlanan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler, aracını kenara çekerken, kimi sürücülere ise vatandaşlar aracı iterek yardımcı olmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul'da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de megakentte kar yağışı devam etti, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan ve buzlanan yolda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Eyüpsultan E-5 katılımı Ayvansaray'da kimi sürücüler kayganlaşan yolda ilerleyemedi, kimileri ise aracını kenara çekti. Sürücülerin zor anları ve bir aracı vatandaşların ittiği o anlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)