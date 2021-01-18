Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı - Son Dakika

Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı

18.01.2021 10:44

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle kayganlaşan ve buzlanan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle kayganlaşan ve buzlanan yollarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler, aracını kenara çekerken, kimi sürücülere ise vatandaşlar aracı iterek yardımcı olmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından hafta sonu İstanbul'da kar yağışı etkili olmuştu. Sabah saatlerinde de megakentte kar yağışı devam etti, vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan ve buzlanan yolda vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Eyüpsultan E-5 katılımı Ayvansaray'da kimi sürücüler kayganlaşan yolda ilerleyemedi, kimileri ise aracını kenara çekti. Sürücülerin zor anları ve bir aracı vatandaşların ittiği o anlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)

Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı
Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı
Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı
Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı

İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sürücüler, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda zor anlar yaşadı - Son Dakika


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