Son Dakika Haberleri: Sürücüler karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı
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Sürücüler karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde sürücüler, ilginç bir yöntemle karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı.

Sürücüler karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde sürücüler, ilginç bir yöntemle karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı.


Son 1 haftadır kent merkezinde etkili olay yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin yolda sıkıntı yaşamaması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karlı yola zincirsiz çıkan bazı sürücüler, rampayı çıkamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücüler, rampayı normal şekilde çıkamayınca çareyi geri geri çıkmakla buldular. Sürücüler, "Zeminde az kar var. Zincir takıp çıkarsak hem lastiğe hem de zincire zarar veriyor. Bize bundan dolayı rampayı geri geri çıkmakta bulduk. Bu şekil rampayı daha iyi çıkıyoruz" dediler. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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