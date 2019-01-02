Son Dakika Haberleri: Sürücüler "Kedi Çıkabilir" Levhalarıyla Uyarılıyor

Sürücüler "Kedi Çıkabilir" Levhalarıyla Uyarılıyor

1 saat önce

Yalova Belediyesi, kentin ana arterlerine üzerinde "Kedi Çıkabilir" yazan uyarı levhaları yerleştirdi.

Yalova Belediyesi, kentin ana arterlerine üzerinde "Kedi Çıkabilir" yazan uyarı levhaları yerleştirdi.

Yalova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlatılan ve üzerinde "Kedi Çıkabilir" yazısı bulunan tabelalar, trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda araç sürücülerini yola çıkabilecek sokak hayvanlarına karşı uyarıyor.

Yetkililer, amaçlarının sokak hayvanlarını araçlara karşı korumak olduğunu belirterek, "Yapmış olduğumuz bu çalışmayla araç sürücülerinin sokakta yaşayan hayvanlara daha fazla dikkat etmesini amaçlıyoruz. Bu şekilde sürücülerimize kentimizde yoğun olarak trafik akışının yaşandığı caddelerde yola kedi ve köpeklerin çıkabileceğini hatırlatmak istedik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Yalova, Güncel
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