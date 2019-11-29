Son Dakika Haberleri: Sürücüler kış lastiği alışverişine başladı
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Sürücüler kış lastiği alışverişine başladı

6 saat önce

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kala sahibinden.com'un 2019 Ekim verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 100 arttı.

Sürücüler kış lastiği alışverişine başladı, System.String[]

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasına sayılı günler kala sahibinden.com'un 2019 Ekim verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 100 arttı.

sahibinden.com'dan yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık- 1 Nisan'da kullanma zorunluluğu bulunan kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala kış lastiği alışverişi büyük artış gösterdi.

sahibinden.com'un 2019 Ekim verilerine göre kış lastiği ilanlarına ilgi önceki aya oranla yüzde 100 arttı. Geçen yılın kasım ayı rakamlarına göre ise "kış lastiği" ilanlarının görüntülenmesi yüzde 71 arttı. Kış lastiği ilanlarının aranması da bir önceki aya göre yüzde 58 oranında artış gösterdi. Ankara, Istanbul, Bursa, Kayseri, Erzurum en fazla kış lastiği ilanı görüntüleyen iller oldu.

1 Nisan, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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