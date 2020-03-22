Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı - Son Dakika

Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı

26 dakika önce

Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı Tosya'da emniyet güçlerinden güldüren uygulama Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma trafik ve polis ekipleri uygulama yaptı.

Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı

Tosya'da emniyet güçlerinden güldüren uygulama

KASTAMONU - Kastamonu'da D-100 karayolunda jandarma trafik ve polis ekipleri uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan sürücüler, kimliklerini dezenfekte ederek polis ve jandarma ekiplerine teslim etti. Ayrıca sürücüler, polis ve jandarma ekiplerinden de kimliklerini alarak kolonya ile dezenfekte ederek büyük duyarlılık gösterdi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yer alan trafik kontrol noktasında Jandarma Trafik Timleri ve trafik polisleri, birlikte uygulama yaptı. Yapılan kontrollerde sürücülerin korona virüse karşı aldıkları ilginç yöntemler işin ciddiyetini göz önüne serdi.

Tosya D-100 karayolu üzerinde emniyet güçlerinin yaptığı trafik ve asayiş kontrol uygulamasında ekiplerin yönlendirmesi ile kontrol noktasına gelen sürücüler, güvenlik güçlerinin talep ettikleri sürücü belgesi ve kimlik belgelerinin üstüne kolonya dökerek dezenfekte etti. Kontrol noktasına yönlendirilen birkaç sürücüsü ise istenilen evrakları peçete ile emniyet güçlerine vererek yine peçete ile teslim aldı.

Trafik kontrol noktasında uygulama yapan trafik ve jandarma ekipleri, korona virüse karşı imkanlar ölçüsünde tedbir alarak yüzlerine koruyucu maske ve ellerine eldiven takarak trafik ve asayiş kontrollerini sürdürdü.

Trafik kontrol noktasına yönlendirilen sürücüler, "Korona virüs tehlikesinin yaşandığı ve ülke genelinde alınan tedbirlerin olduğu şu günlerde mecburi, şüpheli veya ihbar olmadıkça yapılan bu kontroller salgının yayılması açısından tehlikeli oluyor, bu durumdan çok rahatsız olduk. Emniyet güçleri, kontroller sırasında ister istemez araca yaklaşmakta veya bizden resmi evrakları isteyip kontrol ettikten sonra iade etmekte. Bu süreçte korona virüs tehlikesi yaşamayacağımızı kim garanti edebilir. Vatandaş olarak hem polislerimizin hem de bizlerin sağlığımızın tehlikeye atılmasını istemiyoruz" dediler.

Sürücüler, polis ve jandarmadan kimliklerini kolonyayla temizleyerek aldı

Kastamonu, Jandarma, Tosya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:44 Kaynak: İHA

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