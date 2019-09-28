Sürücüler 'yaşam tüneli' ile ilgili bilgilendiriliyor

Gümüşhane'de trafik polisleri, 'yaşam için kısa bir mola' sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, polis kontrol noktasına kurduğu 'yaşam tüneli' çadırında sürücülere uymaları gereken kuralları izletiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tüm illerde başlattığı yaşam tünelleri projesi Gümüşhane'de de uygulamaya sokuldu. Kentin İkisu mevkisindeki trafik denetleme alanına 'Yaşam Tünelleri' çadırı kuruldu. Araçlarıyla birlikte çadıra alınan sürücülere, emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki yakın ve uzak etkileri, cep telefonunun insan üzerindeki olumsuz etkileri, aşırı hız ve normal seyir hızının insan yaşamı üzerinde değiştirilmez etkisi gibi pek çok konuya ilişkin video izlettirildi.

'SÜRÜCÜLERİ BİLİNÇLENDİRİYORUZ'

Gümüşhane Trafik Şube Komiser Yardımcısı Tacettin Eyi, projenin hedefinin trafik kazalarını en aza indirmek olduğunu söyleyerek 'Yaşam tüneli olarak adlandırılan çadırlarımız, İçişleri bakanlığımız tarafından verilen talimat üzerine yapılan bir uygulama. Diğer illerde de uygulanıyor ancak bizim ilimizde ki farkı daha teknolojik olması. Yüksek ses sistemi ve görüntü kalitesi mevcut, yolcuları araçtan indirmeden tünel içerisinde videolar izletiyoruz. Çadırın girişi ve çıkışı elektronik kepenklerle donatılmış. Çadırın dışı bilinçlendirici reklamlarla kaplı. Yapılan uygulamayla, emniyet kemeri, telefonla konuşma, aşırı hız gibi ihlalleri yapan sürücüleri çadırlara alıp, konularla ilgili kısa videolar izleterek, sürücüleri bilinçlendiriyoruz. Oluşabilecek kazaları gösterip, önlem almalarını ve ihlalleri tekrarlamamalarını amaçlıyoruzö dedi.

'EMNİYET KEMERİMİ BAĞLAYACAĞIM'

Trabzon'dan Erzincan'a yolculuk yapan sürücü Kemal İskifiyeli, uygulamayı faydalı bulduğunu dile getirerek, 'Rahatsız etmemesi için arkaya atmıştım. Videoyu izledim. Çamdan çıkanlar, arabadan fırlayanlar oluyor. Çocuklar için emniyet kemerinin nemini de gördüm. Bundan sonra emniyet kemerimi kuralına uygun bağlayacağımö diye konuştu.

'VİDEOYU HERKES İZLEMELİ'

Samsundan Gümüşhane'ye yolculuk yapan Mahmut Uzun ise, 'Emniyet kemeri takıyorum. Çadırı merak ettiğim için görmek istedim. Videoyu izlediğim içinde mutluyum. Emniyet kemersizde yola çıkmıyorum. Ceza yemediğim halde merak ettiğim için izledim, herkesin de izlemesini tavsiye ediyorumö şeklinde konuştu. Ankara'dan Gümüşhane'ye yolculuk yapan Ahmet Kadıoğlu emniyet kemerini usulüne uygun takmadığı için ceza yediğini hatırlatarak, 'Videoyu izledim ve gördüklerim hep doğru. Hata bizim, videoyu herkes izlemeliö ifadelerinde bulundu.