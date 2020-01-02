Sürücülere alkol denetimi - Son Dakika

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sürücülere alkol denetimi yapıldı.



İl merkezi ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde, Toplam 3 bin 767 araç ve sürücüsü denetlenerek, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 82 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 2 sürücüye 100 ceza puanından,185 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden,188 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten cezai işlem uygulanmış,4 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan,2 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan,4 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten,6 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten,295 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, Genel toplamda 768 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapıldı.



Ekipler ayrıca, 102 aracı trafikten men ederken, 84 sürücü belgesine de el koydu. - GAZİANTEP