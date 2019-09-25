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Sürücülere arabada sigara içme cezası

28 dakika önce

Erzincan'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Sürücülere arabada sigara içme cezası, System.String[]

Erzincan'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi. Görevli polislerin katılımlarıyla çeşitli noktada yapılan uygulamada, araçlarda sürücülerin sigara içip içmedikleri denetlendi.


Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.


Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.


Polis tarafından durdurulan ve durum hakkında bilgilendirilen kamyon şoförü Murat Kaya, "Bence güzel bir uygulama. Trafikte sigara içmek uygun değil, dikkat dağınıklığına neden oluyor." dedi.


Uygulamaların gün boyunca farklı bölgelerde devam edeceği öğrenildi.


Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere Kabahatler Kanunundan 153 lira ceza kesildi. - ERZİNCAN

Erzincan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:17 Kaynak: İHA
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