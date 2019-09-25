Son Dakika Haberleri: Sürücülere arabada sigara içme cezası
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Sürücülere arabada sigara içme cezası

34 dakika önce

Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti.

Sürücülere arabada sigara içme cezası, System.String[]

Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.


Türkiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
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