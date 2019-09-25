Sürücülere arabada sigara içme cezası
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Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
Türkiye'nin pek çok ilinde polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamada, sürücülerin sigara yasağına uyup uymadıkları denetlendi. Yapılan uygulamada araçlarda sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildi.
Araç içerisinde sigara cezası kesilen sürücüden tepki: Sigarama karışmasınlar Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni" Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mısırlı mevkidaşı Hafız'ın sözlerine yanıt geldi Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı