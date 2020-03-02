SÜRÜCÜLERE ÇAMUR ŞOKU - Son Dakika
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SÜRÜCÜLERE ÇAMUR ŞOKU

6 saat önce

* Yaklaşık 200 metre çamur dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü kayıplara karıştı.

SÜRÜCÜLERE ÇAMUR ŞOKU, System.String[]

* Yaklaşık 200 metre çamur dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü kayıplara karıştı.

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ - BAĞCILAR'da hafriyat kamyonundan yola dökülen çamur trafik yoğunluğuna neden oldu.

Olay, Bağcılar, Mahmutbey Taşocağı Caddesi Edip İplik Köprülü Kavşağı alt geçidinde 08.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CVJ 04 plakalı kamyon, yapımı devam eden İkitelli- Ataköy Metro hattının İkitelli Caddesindeki metro inşaat alanından çamur yükledi. Çamur yüklü hafriyat kamyonu seyir halindeyken kasasının kapağı açıldı.  Yaklaşık 200 metre çamur dökerek ilerleyen hafriyat kamyonu sürücüsü, çamurun döküldüğünü fark ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.  Belediye ekiplerinin çalışması sırasında zabıta ekipleri, trafiği bir süre tek şeritten sağladı. Ekipler,  kepçe yardımıyla yola dökülen çamuru kaldırdı.  Çalışmalar sırasında yoğun trafik oluştu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonun hafriyatı dökmesi

-Çamurdan görüntü

- Zabıta ekipleri

-Trafikten görüntü

-Kepçe yardımıyla çamurun kaldırılması

-Genel ve Detaylar


Mahmutbey, Bağcılar, Köprülü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:10 Kaynak: DHA
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