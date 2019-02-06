Son Dakika Haberleri: Sürücülere Ceza Yerine Lokum Bisküvi İkram Edildi

Sürücülere Ceza Yerine Lokum Bisküvi İkram Edildi

10 dakika önce

Sürücülere ceza yerine lokum bisküvi ikram edildiKONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafikte uygulamaya takılan sürücülere polisler bu defa ceza yerine bilgilendirme broşürü vererek lokum bisküvi ikram etti.

Sürücülere Ceza Yerine Lokum Bisküvi İkram Edildi, System.String[]
Sürücülere ceza yerine lokum bisküvi ikram edildi

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, trafikte uygulamaya takılan sürücülere polisler bu defa ceza yerine bilgilendirme broşürü vererek lokum bisküvi ikram etti.
Beyşehir'de trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen trafik farkındalık uygulamasına İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir de katıldı. Kaymakam Özdemir, trafik polisleri ve öğrencilerle birlikte sürücülere bilgilendirme broşürü dağıttı. Antalya Caddesi, Türk Telekom Kavşağı'nda gerçekleştirilen uygulamaya Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri Salih Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, daire amirleri, trafik ekipleri ve öğrenciler katıldı.
Uygulamaya katılan Kaymakam Özdemir, söz konusu proje hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Özdemir, İçişleri Bakanlığınca 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılının 'yaya öncelikli trafik yılı' ilan edildiğini ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanyanın yürütülmeye başlandığını ifade etti. Özdemir, "Özellikle şoförlük yapan kişilerin araç kullanım esnasında okul önlerinde, yaya geçitlerinde veya kavşak noktalarında hızlarını azaltıp yayalara öncelik vererek trafik akışını daha güvenli sağlamak amaçlanmaktadır. Yaya ölümlerinin oldukça yüksek oranda gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu gün burada öğrencilerimizle ve kurum amirlerimizle beraber bir farkındalık yaratarak şoför arkadaşlara öncelikli olarak yolun yayada olduğunu yani belirlenmiş anlamda yayada olduğunu izah etmek için bu projeye bakanlığımızın emri olarak katkı sağlamış olduk. Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla bugün hep beraber buradayız" ifadelerini kullandı.
Uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücülerine trafik ekipleri ve öğrenciler, kavşaklara ve yaya geçitlerine yaklaşırken yaya geçiyorsa ilk geçit hakkının onlara verileceği uyarısında bulunup bilgilendirme broşürü verdikleri sürücülere lokum ve bisküvi ikramında da bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

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