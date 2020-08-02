Sürücülere çikolatalı trafik ansiklopedisi dağıtıldı - Son Dakika

Malatya'da trafik polisleri, uygulama noktasında durdurdukları araçlarda sürücülere çikolatalı trafik ansiklopedisi verdi.

Kurban Bayramı süresince güvenli bir yolculuk için 24 saat görev başında olan güvenlik güçleri, uzun yola çıkan araç sürücülerine çeşitli uyarılarda bulunuyor. Malatya'da da Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki yol kontrol noktasında durdurdukları araçlara, kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sürücülerin bayramını da kutlayan ekipler, araç sürücülerimize trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan 'Çikolatalı trafik ansiklopedisi' de dağıtıyor. - MALATYA