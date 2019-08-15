Son Dakika Haberleri: Sürücülere emniyet kemeri uyarısı
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Sürücülere emniyet kemeri uyarısı

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kurban Bayramı dönüş yolculuğuna çıkan sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kontrolü uyarısı uygulamaları yapıldı.

Sürücülere emniyet kemeri uyarısı, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kurban Bayramı dönüş yolculuğuna çıkan sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kontrolü uyarısı uygulamaları yapıldı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim'in bizzat katıldığı uygulamada, sürücü ve araç içindeki vatandaşlara emniyet kemeri uyarıları ve tavsiyeleri yapıldı.

Hisarbey Jandarma noktası ile Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu önündeki uygulamaya, Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özcan Demir ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Malkoç ile trafik ekipleri katıldı.

Simav Kaymakamı Halim, trafik uygulamasında kontrol edilen araçların sürücü ve yolcularına " Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" sloganını hatırlatarak, trafik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti. - KÜTAHYA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
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