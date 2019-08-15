Sürücülere emniyet kemeri uyarısı
1 saat önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Kurban Bayramı dönüş yolculuğuna çıkan sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kontrolü uyarısı uygulamaları yapıldı.
Kütahya Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
'nın Simav
ilçesinde, Kurban Bayramı
dönüş yolculuğuna çıkan sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kontrolü uyarısı uygulamaları yapıldı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim
'in bizzat katıldığı uygulamada, sürücü ve araç içindeki vatandaşlara emniyet kemeri uyarıları ve tavsiyeleri yapıldı. Hisarbey Jandarma
noktası ile Simav Özel Eğitim Uygulama Okulu önündeki uygulamaya, Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özcan Demir
ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Malkoç ile trafik ekipleri katıldı.
Simav Kaymakamı Halim, trafik uygulamasında kontrol edilen araçların sürücü ve yolcularına " Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" sloganını hatırlatarak, trafik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini ifade etti. - KÜTAHYA
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı