Sürücülere emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücülere emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması - Son Dakika

Sürücülere emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması

6 saat önce

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Genel Trafik Uygulaması kapsamında; il merkez ve ilçelerde trafik akışının yoğun olduğu karayolları üzerinde emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik trafik denetimi ve kontroller yaptı.

Sürücülere emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması, System.String[]

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye Genel Trafik Uygulaması kapsamında; il merkez ve ilçelerde trafik akışının yoğun olduğu karayolları üzerinde emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik trafik denetimi ve kontroller yaptı.


İl Jandarma Komutalığı ekipleri, il genelinde trafik yoğunluğu olan karayolu üzerinde yaptıkları uygulamalarda sürücüleri durdurarak emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik denetim ve kontrol yaptı. Jandarma ekipleri, uygulamalarda sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında uyarılarda bulunarak bilgilendirme amaçlı el broşürleri dağıttı. - YOZGAT

Jandarma, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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