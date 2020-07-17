Sürücülere gökyüzünden ceza yağdı - Son Dakika

Sürücülere gökyüzünden ceza yağdı

Kastamonu'da Samsun-İstanbul D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopter destekli havadan denetim yapıldı.

Kastamonu'da Samsun- İstanbul D-100 karayolunda jandarma ve polis trafik ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sikorsky helikopter destekli havadan denetim yapıldı. Denetimlerde 326 araç ve sürücü sorgulanırken kural ihlali yapan 7 araç sürücüne 2 bin 788 TL idare para cezası uygulandı, 4 araçta trafikten men edildi.

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Tosya 9'uncu Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Merkez 2'nci Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Taşköprü 19'uncu Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ile Tosya Bölge Trafik Denetleme istasyon Amirliği ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla jandarma trafiğe ait Skorsky helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Samsun-İstanbul devlet karayolunda D-100 üzerinde Kastamonu sınırları içerisinde kalan bölümde oluşturulan trafik uygulama noktalarına Skorsky helikopter ile destek verildi.

Yaklaşık üç saat süren helikopter destekli trafik ve asayiş uygulamasında ekipler, 326 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimler sırasında kural ihlali yapan 7 araç sürücüne 2 bin 788 TL idare para cezası uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi.

Sürücülerin güvenle seyahat etmeleri için havadan ve karadan denetimlere devam edileceği bildirildi.

(İHA)

Kurban Bayramı, Jandarma, İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sürücülere gökyüzünden ceza yağdı - Son Dakika
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