Sürücülere Havadan Denetim

Denizli
'de, emniyet ekiplerinin havadan drone destekli trafik uygulamasında, kurallara uymayan 16 sürücüye toplam 2 bin 490 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Acıpayam
yolunda drone destekli trafik denetimi yaptı. Trafik akışının yoğun olduğu noktalardan Fevzi Çakmak
Bulvarı'nda drone uçuran emniyet ekipleri, telefonla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri tespit etti.
Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, Pamukkale Üniversitesi
Kavşağı'nda oluşturulan kontrol noktasında durdurularak haklarında işlem yapıldı.
Ekipler, denetim kapsamında emniyet kemeri takmayan 10 sürücüye 108'er lira, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 6 kişiye ise 235'er lira para cezası kesti.
Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kenan Han
, yaptıkları denetimlerle trafikte yaşanan olumsuzlukların önüne geçmeye çalıştıklarını bildirdi.
Denetimleri daha etkin yürütme adına uygun yerlerde drone da kullandıklarına işaret eden Han, şunları söyledi:
"Trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz. Drone ile özellikle emniyet kemeri ve telefon kullanımı konusundaki ihlalleri tespit ediyoruz. Bu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek. Şehir içinde drone uçuşuna müsait olan alanlarda drone ile denetimlerimiz olacak. Bununla birlikte sivil görevlilerimiz de drone olmadığı yerlerde denetimler yapıyor. Bu görevlilerimiz, çeşitli kavşaklarda, caddelerde görev alıyor ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri tespit edip ihbar ediyor."