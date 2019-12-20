Sürücülere, kadına şiddete karşı broşürlü bilgilendirme - Son Dakika
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Sürücülere, kadına şiddete karşı broşürlü bilgilendirme

6 saat önce

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe protokolü, jandarma trafik ekipleri ile birlikte sürücü ve yolculara kadına şiddete karşı bilgilendirme broşürü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Haftası dolasıyla Milli Şair'in şiirlerinden oluşan CD dağıttı.

Sürücülere, kadına şiddete karşı broşürlü bilgilendirme, System.String[]

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya'nın Emet ilçesinde ilçe protokolü, jandarma trafik ekipleri ile birlikte sürücü ve yolculara kadına şiddete karşı bilgilendirme broşürü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Haftası dolasıyla Milli Şair'in şiirlerinden oluşan CD dağıttı.


Emet ilçesi Okullar Caddesi ve Emet Bekleme mevkiinde jandarma trafik ekipleri ile birlikte Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Mukadder Demir, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, trafik ekipleri tarafından durdurulan araçlarda sürücülere ve yolculara broşür dağıtarak, konu hakkında bilgilendirme yaptı.


"Şiddete hep birlikte hayır" sloganıyla hazırlanan broşürlerle kadına yönelik şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturularak bilgilendirme yapan protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Milli şairimizin şiirlerinden oluşan CD dağıtımı da gerçekleştirdi.


Emet kaymakamı Hasan Çiçek, Mehmet Akif Ersoy haftasında milli şairimizin şiirlerinin seslendirildiği CD'leri dağıtıldığı sürücü ve yolculara kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan el broşürlerini dağıtıldığını ifade etti.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "Allah'ın erkeklere emaneti kadınlara şiddet olayının dinen ve vicdanen kabul edilemeyeceği aşikardır. Temennimiz ülkemizde kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır" dedi. - KÜTAHYA

Jandarma, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:05 Kaynak: İHA
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