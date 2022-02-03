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Sürücülere "kara yolları üzerinde beslenen şahinlere dikkat edin" uyarısı - Son Dakika

Sürücülere "kara yolları üzerinde beslenen şahinlere dikkat edin" uyarısı

03.02.2022 11:36
Sürücülere "kara yolları üzerinde beslenen şahinlere dikkat edin" uyarısı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, kara yolları üzerinde beslenen yırtıcı kuşlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, kara yolları üzerinde beslenen yırtıcı kuşlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kandır, AA muhabirine, AKÜREM'in Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü ile protokol kapsamında yaban hayatı kurtarma faaliyetleri ve tedavi süreçlerini yürüttüklerini söyledi.

Kış mevsimin bir önceki döneme göre çok sert geçtiğini aktaran Kandır, şöyle konuştu:

"Bu dönemki kış aylarında AKÜREM'e yaralı getirilen şahin ve kızıl şahin, sayıları arttı. Bir önceki kış mevsiminde ve kar yağışının olduğu aralık ve ocak aylarında yaralı şahin ve kızıl şahin, vakaları bu yıl ikiye katlandı. Yaralı hayvanların büyük bir kısmı da travmaya bağlı olarak merkezimize geliyor. Bunun sebebi de kar yağışı sonrası doğada beslenmek güçleşiyor. Dolayısıyla şahinler de açık alanları tercih ediyor. Kara yollarında da sürekli araç geçişleri olduğu için açık alanlar. Bu hayvanların oralarda beslenmesi biraz daha kolay oluyor."

Kandır, araç çarpması travmaya bağlı olarak AKÜREM'e bir önceki kış aralık ve ocakta 7, bu kış 13 şahin ve kızıl şahinin tedavi altına alındığını vurguladı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rehabilitasyon, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sürücülere 'kara yolları üzerinde beslenen şahinlere dikkat edin' uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücülere "kara yolları üzerinde beslenen şahinlere dikkat edin" uyarısı - Son Dakika
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