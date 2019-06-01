Son Dakika Haberleri: Sürücülere karne çocuklardan
Son Dakika Güncel Haber

Sürücülere karne çocuklardan

44 dakika önce

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü, Trafik Büro Amirliği ekipleri Ana yol üzerinde yaptığı uygulama ile bayram tatiline çıkan sürücülere kandil simidi verdi.

Sürücülere karne çocuklardan, System.String[]
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü, Trafik Büro Amirliği ekipleri Ana yol üzerinde yaptığı uygulama ile bayram tatiline çıkan sürücülere kandil simidi verdi. Ayrıca dikkat sizden not bizden projesi ile de araçlardaki çocuklara polis ekipleri tarafından karne verildi.

Ramazan bayramı tatili boyunca, trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması; çocuklara ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunmak amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesinin devamı olan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi uygulaması Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ana yolda uygulandı. "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesinin hedef kitlesi olan ilkokul öğrencileri, sürücü olan ebeveynlerine 'Sürücü Seyahat Karnesi' dolduracaklar. Sürücünüz yayalara yol verdi mi?, Sürücünüz emniyet kemeri takıyor mu?, Sürücünüz cep telefonu kullanıyor mu?, Sürücünüz hız kurallarına uyuyor mu?, Sürücünüz trafik ışıklarına uyuyor mu? Değerlendirmelerin yer aldığı 'Sürücü Seyahat Karnesi'nde, yolculuk süresi, dinlenme süresi ve gittiği mesafe gibi bilgiler de yer alıyor. Çocuklar bu karnelere, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan bu karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem hashtagi ve TrafikEgm twitter adresi ile paylaşılacak. Karneler arasından en çok beğeni alan ilk yüz paylaşım sahibi öğrenci bisiklet ile ödüllendirilecek.

İçişleri Bakanlığının uygulaması kapsamında Orhangazi Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Trafik Büro Amiri Olcay Esmer ve Trafik ekipleri Yalova Bursa karayolu yol üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamalarda polis ekipleri sürücülere kandil simidi ikram ederken, araçlardaki çocuklara da karne verdiler ve uyarılarda bulundular. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum Şekercilerde bayram hareketliliği Fiyatların düşmesiyle pazarlara bayram havası geldi Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu açıklaması: Umut ve memnuniyet verici

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:20:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücülere karne çocuklardan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]