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Sürücülere kış lastiği uyarısı

6 saat önce

Ergani Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cahit Erdur, ticari araç sürücülerini 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Sürücülere kış lastiği uyarısı, System.String[]

Ergani Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cahit Erdur, ticari araç sürücülerini 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Başkan Erdur yaptığı açıklamada, kış lastiği uygulamasının ülke genelinde 1 Aralık'ta başlayacağını anımsatarak, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından kış lastiği olmaksızın yola çıkmaması gerektiğini belirtti.

Erdur, "1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında aracında kış lastiği bulundurmayan ticari araç sürücülerine 625 lira ceza uygulanacak. Sürücüler kışın daha dikkatli davranmalı. Kış lastiği hayat kurtarır. Ayrıca araçlarda her duruma karşı zincir de bulundurulmalı." ifadelerini kullandı.

Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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