Sürücülere kış sürüşü uyarıları - Son Dakika
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Sürücülere kış sürüşü uyarıları

İzlanda kışının ülkemize geldiği bu günlerde meteroloji uzmanları tüm vatandaşları hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarırken, belediye personelleri de yoğun kar yağışları ihtimaline karşı hazırda beklemekte. Henüz kar yağışı yoğunluk göstermese de haber siteleri ve haber kanallarında gizli buzlanmaya bağlı bir çok trafik kazaları haberi yer alıyor.

26.01.2022 09:21  Güncelleme: 09:25
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İzlanda kışının ülkemize geldiği bu günlerde meteroloji uzmanları tüm vatandaşları hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyarırken, belediye personelleri de yoğun kar yağışları ihtimaline karşı hazırda beklemekte. Henüz kar yağışı yoğunluk göstermese de haber siteleri ve haber kanallarında gizli buzlanmaya bağlı bir çok haberi yer alıyor.

Tüm hayatı olumsuz etkileyen kış koşulları tabi ki sürücüleri de doğrudan etkiliyor. Peki kış ayında nasıl araç kullanılır? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Sorusunu konusunun uzmanı Yol ve Sürüş Güvenliği uzmanı Yiğit Dedeoğlu cevaplandırdı.

Dedeoğlu, sürücülerin araçlarının kış bakımlarının kış ayına girmeden önce yapılması gerektiğini ve hala yapılmadıysa özellikle karlı havalarda kesinlikle trafiğe çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle kış lastiği olmayan sürücüleri uyaran Dedeoğlu "Kış lastiğiniz yoksa aracınızla asla trafiğe çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanın." dedi. Kar yağmasa bile buzlanma tehlikesinin yüksek olduğunu belirten sürüş güvenliği uzmanı rüzgarın sert ve şiddetli olması yol üzerindeki buzlanmayı artıracağını ifade etti. , ve ileri sürüş teknikleri eğitimlerine katılan sürücülerin bu konuda deneyim kazanacağı belirtildi.

Öte yandan kış lastiklerinin özelliklerinden de bahseden Dedeoğlu, kış lastiği seçerken üzerinde 3 tepeli dağ sembolu ve M+S logosu olması gerektiğine de ayrıca dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca "Gerekmedikçe sürücülerin araçlarında kış lastiği olsa bile kar yağışlı havalarda dışarı çıkmaması gerekiyor. Trafiğe çıkması elzem olan sürücülerinde aracın üzerindeki ve tüm camlarındaki karların temizlenmesi önemli. Sürüş sırasında ise takip mesafesinin korunması, ani fren, ani gaz artışları ve sert direksiyon hareketlerinin yapılmaması gerekiyor" dedi.

Tragger, İzlanda, Son Dakika

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