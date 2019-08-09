Sürücülere "kısa mola" uygulaması

Tokat
'ta uluslararası D-100 karayolunda uygulama yapan trafik ekipleri uzun süre yolda olan sürücülere mola verdirerek dikkatlerini toparlamasını sağladı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri Niksar
Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde Kurban Bayramı
tatili dolayısı ile yola çıkan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında sürücülerin araçtan inmeleri sağlanarak bir süre dinleme imkanı sağlandı. Ayrıca uygulama noktasına yerleştirilen spor
aletlerine yönlendirilen sürücüler burada bir süre spor yaptırılarak dikkatlerini toplamaları sağlandı. Sürücülere daha sonra, "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" sloganıyla Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından başlatılan proje kapsamında, Niksar Bölge Trafik Denetleme İstasyonu önünde kurulan "Yaşam Tüneli" çadırında uymaları gereken trafik kuralları izletildi. Uygulama noktasına ziyarette bulunan Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı
, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma
Komutanı Albay Hidayet Arıkan sürücülerle bir süre sohbet ettiler. - TOKAT