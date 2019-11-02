Son Dakika Haberleri: Sürücülere kışlık bakım uyarısı
Son Dakika Güncel Sürücülere kışlık bakım uyarısı

Sürücülere kışlık bakım uyarısı

7 saat önce

Siirtli oto tamir ustaları, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını önerirken, kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.

Sürücülere kışlık bakım uyarısı, System.String[]

Siirtli oto tamir ustaları, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını önerirken, kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.


Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin antifriz, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini dile getirdi. Tekin, "Kışa girerken araçlarımızın bakımlarını mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Lastiklerimizi kışlık lastiklerle değiştirmemiz, antifrizleri kontrol ettirmemiz, cam sularını da antifriz cam sularıyla değiştirmemiz gerekiyor. Bakımlarımızı yaptırdığımız zaman yolda kalmamamızı, hayat kurtaracağımıza emin olmamız gerekiyor. Güvenliğimiz için en yakın servise mutlaka aracımızın bakımlarını yaptırmamız gerekiyor" dedi. - SİİRT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Subaşı'ya kötü haber! İkinci Yargı Paketi'nde ömür boyu nafakaya son
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'li heyetle görüştü: 2 tasarı hakkındaki rahatsızlık dile getirildi Davutoğlu cephesinden siyasi kulisleri hareketlendirecek sözler: 12-13 milletvekili bizimle görüşüyor Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 21:26:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücülere kışlık bakım uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]