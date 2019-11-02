Son Dakika Haberleri: Sürücülere kışlık bakım uyarısı
Son Dakika Genel Sürücülere kışlık bakım uyarısı

Sürücülere kışlık bakım uyarısı

7 saat önce

Sürücülere kışlık bakım uyarısıSİİRT - Siirtli oto tamir ustaları, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını önerirken, kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.

Sürücülere kışlık bakım uyarısı

SİİRT - Siirtli oto tamir ustaları, kışın bastırmasını beklemeden araç bakımının yaptırılmasını önerirken, kış bakımlarını zamanında yaptırmalarının karşılaşabilecekleri bazı olumsuzlukları engelleyeceğini belirtti.

Araç sahiplerinin kışlık bakımlarını zamanında yaptırmaları gerektiğini söyleyen oto tamir ustası Ferhat Tekin, sürücülerin antifriz, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini dile getirdi. Tekin, "Kışa girerken araçlarımızın bakımlarını mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Lastiklerimizi kışlık lastiklerle değiştirmemiz, antifrizleri kontrol ettirmemiz, cam sularını da antifriz cam sularıyla değiştirmemiz gerekiyor. Bakımlarımızı yaptırdığımız zaman yolda kalmamamızı, hayat kurtaracağımıza emin olmamız gerekiyor. Güvenliğimiz için en yakın servise mutlaka aracımızın bakımlarını yaptırmamız gerekiyor" dedi.

Sürücülere kışlık bakım uyarısı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul seçimlerini bilen anket şirketi "İmamoğlu mu Erdoğan mı?" diye sordu
Cüneyt Özdemir, 'Cumhuriyet kadını' tartışmalarına isyan etti: Hala bıkmadınız mı bunlardan? Ziya Selçuk, terör örgütünün tehdit ettiği Seçil öğretmen için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 23:03:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücülere kışlık bakım uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]