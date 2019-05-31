Son Dakika Haberleri: Sürücülere kuşburnu, çocuklara karne
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sürücülere kuşburnu, çocuklara karne

1 saat önce

Sürücülere kuşburnu, çocuklara karneAMASYA - Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Ramazan Bayramı trafik denetlemesi yaptı.

Sürücülere kuşburnu, çocuklara karne
AMASYA - Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, Ramazan Bayramı trafik denetlemesi yaptı. İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, sürücülere yöreye ait kuşburnu marmeladı, çocuklara ise trafik karnesi verdi.
Kaymakam Demirkale, kara yollarında oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda yaşanabilecek kazaları en aza indirmek adına yapılan bu uygulamada öncelikli olarak vatandaşların bayramı tebrik ederek, trafik kullarına uyması konusunda uyardı.
Uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesinin devamı olan "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi uygulamasına geçilerek, hedef kitle olan öğrencilere kırmızı düdük ile birlikte karneler verildi. Ramazan Bayramı tatili süresince doldurulan karneler 20 Haziran'a kadar #trafikkarnem hashtagi ile @TrafikEgm twitter adresine gönderilen karneler arasından en çok beğenilen ilk 100 (yüz) karne sahibine bisiklet hediye edilecek.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat da çocuklara trafik karnesi, şapka ve kırmızı düdük verdi.
Sürücülere kuşburnu, çocuklara karne
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:11 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Merzifon, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuş baskınında yakalandılar! Erkeklerin giydiği şalvarlar dikkatlerden kaçmadı ADANA KOZAN'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 20 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI Bayram nedeniyle ülkesine dönen Suriyeli sayısı 20 bini aştı Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:03:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücülere kuşburnu, çocuklara karne
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]