Sürücülere sis uyarısı - Son Dakika
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Sürücülere sis uyarısı

6 saat önce

Meteorolojiden Edirne ve çevresi için 3 gün sis uyarısı geldi.

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Meteorolojiden Edirne ve çevresi için 3 gün sis uyarısı geldi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha etkili olacağı ön görülen sis için sürücülerin, görüş mesafesinden dolayı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


Edirne'de, Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerden 3 gün boyunca aşırı sis uyarısı geldi. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiliyor.


Selimiye sis nedeniyle gözden kayboldu


Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, Selimiye Cami, sis nedeniyle adeta gözden kayboldu. Kentin bir diğer simgelerinden olan tarihi taş köprüler de sis nedeniyle gözden kayboldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden sis hadisesi ile ilgili uyarı geldi. 17-20 Aralık 2019 tarihleri arasında sisin bölgede etkili olacağı belirtildi. Söz konusu sis hadisesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sürücülerin trafikte daha dikkatli seyir etmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. - EDİRNE

Selimiye, Edirne, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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