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Sürücülere uyuşturucu testi

44 dakika önce

Sürücülere uyuşturucu testi Adana'da gece narkotik uygulamasına çıkan polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle araçlarda arama yaparken sürücülere de uyuşturucu testi yaptıADANA - Adana'da polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle araçlarda arama yaparken sürücülere de uyuşturucu testi yaptı.

Sürücülere uyuşturucu testi

Adana'da gece narkotik uygulamasına çıkan polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle araçlarda arama yaparken sürücülere de uyuşturucu testi yaptı

ADANA - Adana'da polis, hassas burunlu narkotik köpeğiyle araçlarda arama yaparken sürücülere de uyuşturucu testi yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için bu kez de uyuşturucu alıp da trafiğe çıkan sürücülere karşı uygulama başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, gece bir çok noktada şok uygulamalar yaptı. Polis sürücülere hem uyuşturucu testi yaptı hem de hassas burunlu narkotik köpeğiyle durdurulan araçları didik didik aradı. Araçlarından indirilen sürücülere özel cihazla tükürükleri alınarak uyuşturucu testi yapıldı. Kontrol edilen vatandaşların hiçbirinde uyuşturucu çıkmadı.


Uyuşturucu testi nasıl yapılıyor?

2 parçadan oluşan bir set kullanıldı. Setin ilk parçasında bulunan pet yardımıyla sürücüden tükürük örneği alındı. Sürücünün ağzına sokup yaklaşık 2 dakika bekletilen pet daha sonra dışarı çıkarılıp ve kimyasal tepkimelerin tamamlanması için 7 dakika bekletildi. Daha sonra bu petin takıldığı mobil uyuşturucu analiz cihazı kişinin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını belirledi.

Bu cihazın 19 ayrı uyuşturucuyu tanıyabileceği öğrenildi. Ayrıca cihaz test yapılan kişinin hangi uyuşturucuyu kullandığını da tespit ediyor. Polis bu test ile uyuşturucu kullanan kişiyi üzerinden 48 saat geçse bile belirleyebiliyor.

Test sonucu sürücünün uyuşturucu kullandığını tespit edilirse, 6 bin 393 lira para cezası, 5 yıl süre ile ehliyete el koyma cezası verildiği ayrıca 20 ceza puanı veriliyor.

Polis bu uygulama sonucunda 75 araç 120 şahıs kontrol edip, 7 sürücüye trafik yönünden 12 bin 560 lira para cezası kesti.

Sürücülere uyuşturucu testi

Narkotik, Adana, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:32 Kaynak: İHA
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