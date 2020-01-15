Sürücülere ve yolculara kış lastiği ve emniyet kemeri eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücülere ve yolculara kış lastiği ve emniyet kemeri eğitimi - Son Dakika

Sürücülere ve yolculara kış lastiği ve emniyet kemeri eğitimi

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, sürücülere ve yolculara kış lastiği ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmede bulundu.

Sürücülere ve yolculara kış lastiği ve emniyet kemeri eğitimi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri, sürücülere ve yolculara kış lastiği ve emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirmede bulundu.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarasi Otobüs Terminali'ndeki şoförlerle bir araya geldi. Ekipler, kış lastiğinde kullanılması gereken lastik kalınlığını uygulamalı olarak gösterdi. Trafik polisleri, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda da bilgilendirici broşürler dağıttı.


Eğitimlerin önemli olduğunu, sürücü ve yolcuların denetlendiğini ifade eden Trafik Tescil Denetleme ve Şube Müdürü Hakan Doğan, "Yolcularımıza emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirici faaliyetlerde bulunduk. Otogardaki yazıhanelerde görevlilere broşürler dağıttık. 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin kış lastiği takmaları zorunlu ve bu uygulamayı sürücülere aktarmaya çalışıyoruz. Yolcuları da emniyet kemeri takmaları konusunda uyardık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
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