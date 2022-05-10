Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım - Son Dakika
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Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım

10.05.2022 10:26

Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım Mersin'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' kampanyasının tanıtımında sürücülere yoğurt ikram edildi Mersin'in Silifke ilçesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' kampanyasının tanıtımında sürücülere yoğurt ikram edildi.

Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım

Mersin'de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' kampanyasının tanıtımında sürücülere yoğurt ikram edildi

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' kampanyasının tanıtımında sürücülere yoğurt ikram edildi.

Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' kampanyasının tanıtımı Silifke'de yapıldı. Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Jandarma Binbaşı Bülent Keskinsoy, Silifke Emniyet Müdürü Kadir Aşkın ve Silifke Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Cahit Çalışır araç sürücülerine bilgilendirme sonrası yoğurt ikramında bulundu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, "Konuyla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirmek, üzere bugün burada bulunuyoruz. Trafik ışıklarına mutlaka uymamamız gerekiyor. Mutlaka yola odaklanmamız çok önemli. Trafik Haftası nedeniyle sürücülerimize uyarılarda bulunduk. Uyarı sonrası Silifke'nin dünyaca ünlü türkülere konu olmuş tescilli Silifke yoğurdunu sürücülerimize ikram ettik" dedi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ise, "Trafik Haftası nedeniyle vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek üzere bugün uygulama yaptık. Sürücülerimizi trafik konusunda uyarırken, aynı zamanda meşhur Silifke yoğurdunu da kendilerine ikram ettik. Ben tüm vatandaşlarımızın Trafik Haftasını kutluyorum" dedi.

Sürücüler ise yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını, ayrıca Silifke yoğurdunu ilk defa yemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler.

Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım
Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Silifke'de sürücülere yoğurtlu tanıtım - Son Dakika


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