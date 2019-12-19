Sürücüleri para vermeleri için taciz eden 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürücüleri para vermeleri için taciz eden 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Sürücüleri para vermeleri için taciz eden 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı

6 saat önce

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, sürücüleri para vermeleri için taciz eden tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı.

Sürücüleri para vermeleri için taciz eden 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, sürücüleri para vermeleri için taciz eden tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesi hakkında işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda, mendil satan, sürücüleri taciz ederek para vermeye zorlayan, tartıcılık yapan ve kağıt toplayan 10 çocuğun ailesi hakkında Türk Ceza Kanununun 233. maddesinde belirtilen "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan işlem yapıldı. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde, 43 şahsa Kabahatler Kanunun 33. maddesinden işlem yapıldı.


Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması, güvenli bir eğitim-öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla 15 Kasım ve 14 Aralık tarihleri arasında biri ülke geneli olmak üzere toplam 7 uygulama yapıldı. Bu uygulamalarda Kayseri merkezinde bulunan okul önleri ve çevreleri, okul çevrelerindeki park, bahçe, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları denetlendi. Bu uygulamalarda 3280 kişi sorgulanırken 554 okul servis aracı ve sivil araçlar denetlendi ve 21 okul servisine işlem yapıldı. 66 tanesi internet ve oyun salonu olmak üzere 497 umuma açık işyeri, park ve bahçe, metruk bina kontrol edildi. Bu kontroller sonucunda küçük yaşta çocuğa sigara satmaktan 4 iş yerine adli işlem, 1 iş yerine idari işlem yapıldı. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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