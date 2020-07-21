Sürücüleri uyaran bayraktara otomobil çarptı: Durumu ağır - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yol çalışmasının olduğu yerde sürücüleri bayrakla uyaran çalışana otomobil çarptı. Yaralanan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre kaza dün Ödemiş - Kiraz karayolunda meydana geldi. İddiaya göre Kiraz yönünden süratli bir şekilde gelen Engin Y. idaresindeki Tofaş marka araç, önünde giden kamyonu sollamak için manevra yaptığı esnada, yol çalışması uyarısı için bayrak sallayan çalışan Ruhi Doğan Bedir'e çarptı. Kazayı gören vatandaşlar ve Bedir'in çalışma arkadaşları durumu emniyet ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahsı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine götürdü.



Kazanın ardından Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi Amirliğine bağlı trafik ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında karayolunda incelemelerde bulunuldu. Otomobil, çağrılan çekici yardımı ile otoparka çekilirken, ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Ruhi Doğan Bedir'in, hayati tehlikesinin bulunması üzerine, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği belirtildi. - İZMİR