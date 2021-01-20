Sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kamerada - Son Dakika

Sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kamerada
20.01.2021 10:54
Sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kamerada Buzda kayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi Bursa'da etkili kar yağışı sonrası buz tutan yollarda duramayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi.
Sürücülerin buz tutan yokuşta karla imtihanı kamerada
Buzda kayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi
BURSA - Bursa'da etkili kar yağışı sonrası buz tutan yollarda duramayan araçlar park halindeki kamyonete çarparak durabildi. O anlar kameralara yansıdı.
Bursa'da son bir haftada etkili olan kar yağışı sonrası yollar sıcaklığın eksi derecelere düşmesinin ardından buz pistine döndü. Dik bir yokuşta yolun buzlanması sonucu kayan araçlar, yolun sonunda park halinde duran kamyonete çarparak durabildi. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.
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