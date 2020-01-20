Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü - Son Dakika

Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü

7 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde onlarca domuzun kara yolunda araçlara aldırmadan koşması amatör kameralar tarafından kayıt altına alındı. Olay, Serinhisar- Yüreğir Mahallesi arasındaki Kapanlık mevkinde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Görüntülerde, bir dolmuş minibüsündeki yolcular sürücüyü görünce önce şaşırıyor ardından çeşitli yorumlar yapmaya başlıyor. İçerisinde yavruların da bulunduğu 20'ye yakın domuzdan oluşan sürü, yolun bir şeridini kapatarak koşuyor. Ardından ise yol kenarındaki tepelik alana çıkmaya çalışarak yoldan uzaklaşmak istiyor. Bu sırada tırmanamayan bazı domuzların ise tepelik alandan kayarak düştükleri görülüyor.

Olayı gören Alp Hasan Acar ise ilk başta gözler inanamadıklarını kaydederek daha sonra dolmuştakilerle birlikte cep telefonlarına sarılarak, kaçışan domuz sürüsünü çekmeye başladıklarını ifade etti. Acar, "Sürüyü görünce çok şaşırdık ve korktuk. Allah'a şükür kaza olmadı. Bu manzaraya çoğu zaman rastlarız. Soğuk havalarda yiyecek bulamadıklarında böyle yerleşim yerlerine doğru inerler ve böyle görürüz zaman zaman" dedi.

(Hüseyin Kaplan - Köksal Kılınç/İHA)

Sürücülerin gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü

Serinhisar, Yüreğir, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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