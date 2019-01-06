Son Dakika Haberleri: Sürücülerin İnadı Kazayla Sonuçlandı

Sürücülerin İnadı Kazayla Sonuçlandı

1 saat önce

Sultangazi'de iddiaya göre birbirine yol vermemekte ısrarcı olan iki sürücü kaza yaptı.

Sürücülerin İnadı Kazayla Sonuçlandı, System.String[]


Sultangazi'de iddiaya göre birbirine yol vermemekte ısrarcı olan iki sürücü kaza yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre Cebeci Mahallesi'ne yönüne seyir halindeki iki sürücü birbirine yol vermedi. Sürücülerin inadı kazayla sonuçlandı. İki araç 50. Yıl Mahallesi 26 Durağı'nda bulunan üst geçidin direklerine çarparken, meydana gelen kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlattı. İki aracın maddi zarar gördüğü kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olaya şahit olan Onur Karakaya isimli esnaf,"Birbirine yol vermeyen sürücüler yüzünden burada sürekli kazalar oluyor" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Kaza anı (Güvenlik kamerası)

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı röp. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

Edirne, Sultangazi, 3. Sayfa
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