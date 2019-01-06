Sürücülerin İnadı Kazayla Sonuçlandı
38 dakika önce
SULTANGAZİ'de iddiaya göre birbirine yol vermemekte ısrarcı olan iki sürücü kaza yaptı.
SULTANGAZİ'de iddiaya göre birbirine yol vermemekte ısrarcı olan iki sürücü kaza yaptı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza geçen Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne
Asfaltında meydana geldi. İddiaya göre Cebeci Mahallesi'ne yönüne seyir halindeki iki sürücü, birbirine yol vermedi. Sürücülerin inadı kazayla sonuçlandı. İki araç 26 Durağı'nda bulunan üst geçidin direklerine çarparken, kazayı sürücüler hafif sıyrıklarla atlattı. İki aracın maddi zarar gördüğü kaza saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya şahit olan Onur Karakaya
isimli esnaf, "Birbirine yol vermeyen sürücüler yüzünden burada sürekli kazalar oluyor" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:04 Kaynak: DHA
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