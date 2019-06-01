Sürücülerin karne notlarını çocuklar verecek
1 saat önce
Adıyaman İl Jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada sürücülerin karnesini doldurmaları için araçlarda bulunan çocuklara dağıttı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
İl Jandarma
ekipleri yaptıkları uygulamada sürücülerin karnesini doldurmaları için araçlarda bulunan çocuklara dağıttı. İçişleri Bakanlığı
tarafından başlatılan 'sürücü karnesi' ile ilgili Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri uygulama yaptı. Adıyaman Şanlıurfa
Karayolu Akpınar
Uygulama noktasında araçlar durduruldu. İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy
'un da katıldığı uygulamada araç içerisinde bulunan çocuklara 'sürücü karnesi' verildi. Görevliler karne verdikleri çocuklara, sürücü hataları ve kurallar ile ilgili karnenin doldurularak, "#trafikkarnem" etiketiyle sosyal medyada paylaşmasını istedi. En fazla beğeni alan 100 karneye İçişleri Bakanlığı bisiklet hediye edecek.
Çocuklar uygulamayı çok güzel bulduklarını ifade ederken, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, sürücüleri özellikle bayramda yaşanacak trafik yoğunluğu konusunda uyardı. - ADIYAMAN
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